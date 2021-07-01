Лондон снизил ставки, – Кулеба

Россия своим заявлением хотела повысить ставки. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью.

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Когда ты говоришь, что обстрелял другой военный корабль, то это почти акт агрессии. Соответственно, другая сторона должна на это как-то реагировать. И британцы отреагировали – красиво и элегантно сыграли на понижение ставок,

– пояснил дипломат.

Он добавил, что Великобритании сейчас не нужна никакая эскалация с Россией.

Не единичный эпизод

Путин постоянно повышает ставки, чтобы показать две вещи. Первая – "мы жахнем, если захотим". И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена либо поднимать ставки, а это выгодно России, либо демонстрировать, что она не столь жесткая и решительная, как Москва.

"Любое обострение, к которому прибегает Россия, укладывается в эту логику. Просто случай с "Дефендером" стал особенно заметным", – подчеркнул Кулеба.

"Си Бриз" ничто не может сорвать

Министр отреагировал на мысль о том, что провокацией с эсминцем Россия пыталась сорвать военные учения "Си Бриз". Он заверил, что их ничто не сорвет, потому что это была "игра мускулами".

Справка. 28 июня в Одессе стартовали самые масштабные за всю историю военные учения "Си Бриз". В церемонии открытия приняли участие представители из 30 стран мира. Темой нынешних учений является проведение Международной морской операции по безопасности в кризисном регионе в соответствии со стандартами НАТО.

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