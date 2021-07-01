Лондон понизив ставки, – Кулеба
Росія своєю заявою хотіла підвищити ставки. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю.
До теми У НАТО зробили різку заяву щодо Росії після інциденту з британським "Дефендером"
Коли ти кажеш, що обстріляв інший військовий корабель, то це майже акт агресії. Відповідно, інша сторона має на це якось реагувати. І британці відреагували – красиво та елегантно зіграли на пониження ставок,
– пояснив дипломат.
Він додав, що Великій Британії зараз не потрібна жодна ескалація з Росією.
Не поодинокий епізод
Путін постійно підвищує ставки, щоб показати дві речі. Перша – "ми жахнемо, якщо захочемо". І друга – створити ситуацію, в якій інша сторона вимушена або підіймати ставки, а це вигідно Росії, або демонструвати, що вона не настільки жорстка та рішуча, як Москва.
"Будь-яке загострення, до якого вдається Росія, вкладається у цю логіку. Просто випадок з "Дефендер" став особливо помітним", – наголосив Кулеба.
"Сі Бриз" ніщо не може зірвати
Міністр відреагував на думку про те, що провокацією з есмінцем Росія намагалася зірвати військові навчання "Сі Бриз". Він запевнив, що їх ніщо не зірве, бо це була "гра м'язами".
Коротко про інцидент у Чорному морі
- 23 червня Росія повідомила, що обстріляла есмінець Британії. Мовляв, судно зайшло у "російські територіальні води". Хоча насправді це трапилося біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
- У Великій Британії відповіли, що Росія не обстрілювала їхнє судно. Крім того, країна запевнила, що нічого не порушила, адже не визнає окупацію Криму.