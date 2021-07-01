Лондон понизив ставки, – Кулеба

Росія своєю заявою хотіла підвищити ставки. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю.

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Коли ти кажеш, що обстріляв інший військовий корабель, то це майже акт агресії. Відповідно, інша сторона має на це якось реагувати. І британці відреагували – красиво та елегантно зіграли на пониження ставок,

– пояснив дипломат.

Він додав, що Великій Британії зараз не потрібна жодна ескалація з Росією.

Не поодинокий епізод

Путін постійно підвищує ставки, щоб показати дві речі. Перша – "ми жахнемо, якщо захочемо". І друга – створити ситуацію, в якій інша сторона вимушена або підіймати ставки, а це вигідно Росії, або демонструвати, що вона не настільки жорстка та рішуча, як Москва.

"Будь-яке загострення, до якого вдається Росія, вкладається у цю логіку. Просто випадок з "Дефендер" став особливо помітним", – наголосив Кулеба.

"Сі Бриз" ніщо не може зірвати

Міністр відреагував на думку про те, що провокацією з есмінцем Росія намагалася зірвати військові навчання "Сі Бриз". Він запевнив, що їх ніщо не зірве, бо це була "гра м'язами".

Довідка. 28 червня в Одесі стартували наймасштабніші за всю історію військові навчання "Сі Бриз". У церемонії відкриття взяли участь представники з 30 країн світу. Темою цьогорічних навчань є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО.

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