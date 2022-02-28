Задержали их по статье "Государственная измена", сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет переговоры с врагом!

– подчеркнул Синегубов.

Предателей будут расстреливать на месте

Чиновник добавил, что мы не сдадим ни одного сантиметра земли. Задержав чиновников, они еще проявили лояльность. Дальше для предателей будут более жесткие меры.