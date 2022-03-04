Однако, как оказалось, не только эта сеть боится проблем. Даже в российском правительстве признали, что они получили обращение от целого ряда сетей – с просьбой разрешить им ограничить продажу социально значимых товаров.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Как в России объяснили, почему ввели ограничения на продажу товаров

Крупнейшие торговые сети России коленопреклоненно просят власти разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в ​​одни руки. Мол – для борьбы с перекупщиками.

Ибо, как даже в российском минторге признали, "зафиксированы случаи, когда социально значимые товары покупали в большем количестве, чем нужно для частного потребления".

О чем это говорит? Что санкции против России за нападение на Украину действуют. Местные "явнеполитики" начинают понимать, что "вне" остаться не удастся никому.

Начинают понимать, что Россия движется в сторону СРС Р – к выдаче продуктов по карточкам и жесткому дефициту даже элементарных вещей. Однако, возможно, их любимый Владимир Путин именно об этом и мечтал?