А проте, як виявилося, не тільки ця мережа боїться проблем. Навіть у російському уряді визнали, що отримали звернення від цілої низки мереж – з проханням дозволити їм обмежити продаж соціально значимих товарів.

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Як у Росії пояснили, чому ввели обмеження на продажу товарів

Найбільші торгівельні мережі Росії уклінно просять владу дозволити їм обмежувати продаж низки товарів з мінімальною націнкою в одні руки. Мовляв – для боротьби з перекупниками.

Бо, як у російському мінторгівлі визнали, "зафіксовано випадки, коли соціально значимі товари купували у більшій кількості, ніж потрібно для приватного споживання".

Про що це свідчить? Що санкції проти Росії за напад на Україну працюють. Тамтешні "явнєпалітікі" починають розуміти, що "внє" залишитися не вдасться нікому.

Починають розуміти, що Росія рухається у бік СРСР – до видачі продуктів за картками та жорсткого дефіциту навіть елементарних речей. А проте, можливе, їхній улюблений Володимир Путін саме про це й мріяв?

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