Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Кроме того, согласно опросу "Рейтинга", на вопрос о том, к кому из президентов, которые были и при власти, самое больше доверие, 46% граждан высказались о доверии Владимиру Зеленскому.

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"Хотелось бы всегда лучших результатов – и для нашей партии, и для Владимира Зеленского", – отметил глава партии "Слуга народа".

Сравнение о доверии граждан

Однако он отметил, что в соответствующем опросе есть и сравнение вторых туров и динамики. Особенно в динамике, по его словам, видно, что на такой же срок президентства у Виктора Януковича, Виктора Ющенко и у Петра Порошенко, были гораздо худшие показатели, больший разрыв "доверия-недоверия".

У нас сейчас этот разрыв минимальный и идет тренд на его снижение. За последние несколько опросов – доверие к президенту снова растет, недоверие – опять уменьшается,

– сказал Александр Корниенко.

Соответствующие результаты показывают ситуацию, которая есть в украинской политике, объяснил глава партии "Слуга народа".

Обратите внимание! 20 мая социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опросов с оценками деятельности политических партий и президента в частности.

Интервью с Александром Корниенко: смотрите видео 24 канала