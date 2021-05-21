Об этом в прямом эфире программы "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Он объяснил, что "Европейской Солидарности" следует изменить тактику.

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Корниенко о рейтинге Зеленского и Порошенко

В СМИ опубликовали результаты нового социологического опроса, кого поддержали бы украинцы, если бы президентские выборы были в ближайшее время. Более 30% избирателей отдали бы свои голоса за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Корниенко подчеркнул, что падение в рейтинге Президента Украины есть. Однако руководитель "Слуг" отметил, что в первом туре президентских выборов Зеленский набрал не 73%, а меньше.

В то же время после второго тура часть избирателей "возвращается к поддержке базовых, основных кандидатов".

Петр Алексеевич опять бы проиграл. С таким же расчетом,

– убежден он.

Как объяснил политик, стоит понимать, что в президентских выборах во втором туре люди поддерживают одного кандидата, хотя порой в первом туре поддерживали другого. "Такой момент арифметически понятен", – пояснил он.

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Почему Порошенко проиграл бы

По словам Корниенко, в течение 2 лет президентства Зеленского, происходит медийная атака со стороны "Европейской Солидарности" на действующего президента и "Слугу народа".

Рейтинг "Европейской Солидарности" остается так же неизменным. То есть фактически это никакого результата для наших оппонентов не несет,

– убежден он.

Корниенко отметил, что критика этой политсилы бывает конструктивной и "Слуги народа" делают выводы. Однако, по его мнению, "коллегам надо менять что-то в критике, потому что 2 года критики ни к чему не привели".