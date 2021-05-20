Президент отметил, что Порошенко уже не приходит к нему для разговора. После этого, отметил глава государства, "ему стало легче жить и работать".
К теме Рано отвечать, – Зеленский о втором президентском сроке
Зеленский добавил, что все в украинской политике хотят с ним договариваться. Мол, за годы к такому уже привыкли.
Я человек, который не способен на это, просто не способен от природы, поэтому я считаю, что им не повезло,
– сказал президент.
Порошенко сделал много плохого, – Зеленский
Относительно Порошенко, то Зеленский заверил, что уже "стал его приговором", просто сам лидер "Европейской Солидарности" пока не осознает, что произошло. Президент подчеркнул, что Порошенко сделал "немало серьезного и плохого"
Все это добежит, это карма. Кроме правоохранительных органов... Мы видим только поверхность того, что было сделано – для чего и для кого? Это происходило у них каждый день. Это ужас,
– прокомментировал Зеленский.
Для Порошенко, сказал Зеленский, "человек – это ничто" и этого, мол, ничем не исправить.
Смотрите видео с пресс-конференции: Зеленский о Порошенко