Президент зазначив, що Порошенко вже не приходить до нього задля розмови. Після цього, зауважив глава держави, "йому стало легше жити і працювати".

До теми Рано відповідати, – Зеленський про другий президентський термін

Зеленський додав, що всі в українській політиці хочуть з ним домовлятись. Мовляв, за роки до такого вже звикли.

Я людина, яка неспроможна на це, просто неспроможна від природи, тому я вважаю, що їм не пощастило,

– сказав президент.

Порошенко зробив чимало поганого, – Зеленський

Щодо Порошенка, то Зеленський запевнив, що вже "став його вироком", просто сам лідер "Європейської Солідарності" поки не усвідомлює, що відбулось. Президент наголосив, що Порошенко зробив "чимало серйозного та поганого" на посаді глави держави.

Все це добіжить, це карма. Окрім правоохоронних органів… Ми бачимо тільки поверхню того, що було зроблено – для чого і для кого? Це відбувалось у них щодня. Це жах,

– прокоментував Зеленський.

Для Порошенка, сказав Зеленський, "людина – це ніщо" і цього, мовляв, нічим не виправити.

Дивіться відео з пресконференції: Зеленський про Порошенка

Цікаво! Під час пресконференції Зеленський прокоментував можливість вдруге брати участь у виборах глави держави. Він пояснив, що наразі рано про це говорити.