Про це в прямому ефірі програми "Перехресний допит" на 24 каналі розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він пояснив, що "Європейській Солідарності" слід змінити тактику.
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Корнієнко про рейтинг Зеленського і Порошенка
У ЗМІ опублікували результати нового соціологічного опитування, кого підтримали б українці, якби президентські вибори були найближчим часом. Понад 30% виборців віддали б свої голоси за чинного главу держави Володимира Зеленського.
Корнієнко наголосив, що падіння у рейтингу Президента України є. Однак керівник "Слуг" зазначив, що у першому турі президентських виборів Зеленський набрав не 73%, а менше.
Водночас після другого тури частина виборців "повертається до підтримки базових, основних кандидатів".
Петро Олексійович знову би програв. З таким самим розрахунком,
– переконаний він.
Як пояснив політик, варто розуміти, що у президентських виборах у другому турі люди підтримують одного кандидата, хоч часом у першому турі підтримували іншого. "Такий момент арифметично зрозумілий", – пояснив він.
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Чому Порошенко програв би
За словами Корнієнка, протягом 2 років президентства Зеленського, відбувається медійна атака з боку "Європейської Солідарності" на чинного президента та "Слугу народу".
Рейтинг "Європейської Солідарності" залишається так само незмінний. Тобто фактично це ніякого результату для наших опонентів не несе,
– переконаний він.
Корнієнко наголосив, що критика цієї політсили буває конструктивною й "Слуги народу" роблять висновки. Однак, на його думку, "колегам треба міняти щось в критиці, бо 2 роки критики ні до чого не призвели".