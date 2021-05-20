Корниенко в эфире одного из телеканалов отметил, что Зеленский сейчас самый популярный украинский политик, поскольку "делает или пытается делать то, что обещал".

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Корниенко рассказал, сколько обещаний выполнил Зеленский

Комментируя количество выполненных Зеленским обещаний, Корниенко сослался на инфографику портала "Слово и Дело". В соответствии с ней 28% обещаний президент уже выполнил, а 56% – в процессе выполнения.

Я думаю, что это очень большая цифра для украинской политики и украинских политиков. В частности, это объясняет, почему предыдущие президенты получали такое недоверие в конце срока, не выполняя то, что обещали,

– заявил Корниенко.

Основные достижения президента

К политическим достижениям Зеленского Корниенко отнес создание монобольшинства в Раде, что, по его словам, дало возможность проводить реформы, а также снятие депутатской неприкосновенности.

Экономическими достижениями команды президента нардеп считает запуск рынка земли, разблокирование приватизации и новые правила в игорном бизнесе. Кроме того, Корниенко отметил улучшение инвестиционного климата и антикоррупционные реформы.

В партии власти считают большим достижением такой инфраструктурный проект как "Большое строительство". Оно, подчеркнул глава "Слуги народа", "в условиях пандемии дало возможность достичь низкого падения ВВП по сравнению с другими странами".

В вопросе окончания войны Корниенко считает серьезным достижением перезапуск нормандского формата и самое длительное прекращение огня в истории войны на Донбассе.

Также нардеп заявил о "восстановлении справедливости" в отношении представителей пятой колонны в Украине. Он вспомнил закрытие медведчуковских каналов и в целом дело против пророссийского политика.

Справка. Большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского продлится примерно 2 – 2,5 часа. Она начнется 20 мая, в 12:00. В Офисе Президента рассказали, что глава государства проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах, обозначит дальнейшие направления трансформации страны и частично откроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия независимости.