Итог 2 лет президентства

Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что встреча главы государства с представителями СМИ будет подводить своеобразный итог двух лет работы.

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Также проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах, обозначит дальнейшие направления трансформации страны и частично откроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия нашей независимости,

– сказал чиновник.

Он подчеркнул, что организаторы будут стараться аккредитовать максимально возможное количество представителей СМИ.

По его словам, продолжительность беседы президента Владимира Зеленского с журналистами предварительно составит 2 – 2,5 часа.

Обратите внимание! Михаил Подоляк проинформировал, что модерацией, скорее всего, будет заниматься директор коммуникационного директората ОП Ирина Победоносцева.

Карантинные мероприятия на встрече

Советник главы Офиса Президента добавил, что во время пресс-конференции будут соблюдены все экстренные карантинные мероприятия, в частности:

частичное ограничение численности;

большое помещение в ГП "Антонов";

социальное дистанцирование;

обязательное применение средств индивидуальной защиты.

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