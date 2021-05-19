Итог 2 лет президентства
Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что встреча главы государства с представителями СМИ будет подводить своеобразный итог двух лет работы.
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Также проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах, обозначит дальнейшие направления трансформации страны и частично откроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия нашей независимости,
– сказал чиновник.
Он подчеркнул, что организаторы будут стараться аккредитовать максимально возможное количество представителей СМИ.
По его словам, продолжительность беседы президента Владимира Зеленского с журналистами предварительно составит 2 – 2,5 часа.
Карантинные мероприятия на встрече
Советник главы Офиса Президента добавил, что во время пресс-конференции будут соблюдены все экстренные карантинные мероприятия, в частности:
- частичное ограничение численности;
- большое помещение в ГП "Антонов";
- социальное дистанцирование;
- обязательное применение средств индивидуальной защиты.
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