Підсумок 2 років президенства

Радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що зустріч глави держави з представниками ЗМІ підбиватиме своєрідний підсумок двох років роботи.

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Також проаналізує конкретні результати у конкретних реформах, позначить подальші напрямки трансформації країни та частково відкриє завісу того, що буде відбуватися під час серпневого святкування 30-річчя нашої незалежності,
– сказав чиновник.

Він наголосив, що організатори старатимуться акредитувати максимально можливу кількість представників ЗМІ. 

За його словами, тривалість бесіди президента Володимира Зеленського з журналістами попередньо складе 2 – 2,5 години.

Карантинні заходи на зустрічі

Радник глави Офісу Президента додав, що під час пресконференції будуть дотримані усі неохідні карантинні заходи, зокрема: 

  • часткове обмеження чисельності;
  • велике приміщення в ДП "Антонов";
  • соціальне дистанціювання;
  • обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту.

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