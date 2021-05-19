Підсумок 2 років президенства
Радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що зустріч глави держави з представниками ЗМІ підбиватиме своєрідний підсумок двох років роботи.
Читайте також В Офісі Президента розповіли про час і місце пресконференції Зеленського
Також проаналізує конкретні результати у конкретних реформах, позначить подальші напрямки трансформації країни та частково відкриє завісу того, що буде відбуватися під час серпневого святкування 30-річчя нашої незалежності,
– сказав чиновник.
Він наголосив, що організатори старатимуться акредитувати максимально можливу кількість представників ЗМІ.
За його словами, тривалість бесіди президента Володимира Зеленського з журналістами попередньо складе 2 – 2,5 години.
Карантинні заходи на зустрічі
Радник глави Офісу Президента додав, що під час пресконференції будуть дотримані усі неохідні карантинні заходи, зокрема:
- часткове обмеження чисельності;
- велике приміщення в ДП "Антонов";
- соціальне дистанціювання;
- обов'язкове застосування засобів індивідуального захисту.
До теми Друга каденція, зустрічі з Путіним і плівки Порошенка: головне з першої пресконференції Зеленського