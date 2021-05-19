В Офісі Президента наголошують, що у зв'язку з карантинними вимогами можливе обмеження кількості представників ЗМІ, які візьмуть участь у заході.

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Деталі пресконференції Зеленського

Пресконференція Володимира Зеленського з нагоди 2-ї річниці початку його президентства пройде на держпідприємстві "Антонов", що на вулиці Академіка Туполєва, 1.

Розпочнеться спілкування глави держави з журналістами 20 травня, о 12:00. Захід транслюватимуть онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента.

Попередня заява ОП про пресконференцію президента

Раніше в ОП заявили, що готують велику пресконференцію Володимира Зеленського. Там запевнили, що це буде "велика і детальна розмова", на якій український лідер підсумує досягнення та озвучить плани на майбутнє.

Зверніть увагу! Зеленський 20 травня 2020 року відзначив першу річницю свого президентства. Тоді він також зібрав журналістів на велику пресконференцію, на якій говорили про боротьбу з коронавірусом, війну на Донбасі, велике будівництво та інші важливі теми.