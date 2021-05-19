В Офисе Президента отмечают, что в связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии.
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Детали пресс-конференции Зеленского
Пресс-конференции Владимира Зеленского по случаю 2-й годовщины начала его президентства пройдет на госпредприятии "Антонов" на улице Академика Туполева, 1.
Начнется общение главы государства с журналистами 20 мая, в 12:00. Мероприятие будут транслировать онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.
Предыдущее заявление ОП о пресс-конференции президента
Ранее в ОП заявили, что готовят большую пресс-конференцию Владимира Зеленского. Там заверили, что это будет "большой и подробный разговор", во время которого украинский лидер суммирует достижения и озвучит планы на будущее.