В Офисе Президента отмечают, что в связи с карантинными требованиями возможно ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в мероприятии.

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Детали пресс-конференции Зеленского

Пресс-конференции Владимира Зеленского по случаю 2-й годовщины начала его президентства пройдет на госпредприятии "Антонов" на улице Академика Туполева, 1.

Начнется общение главы государства с журналистами 20 мая, в 12:00. Мероприятие будут транслировать онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.

Предыдущее заявление ОП о пресс-конференции президента

Ранее в ОП заявили, что готовят большую пресс-конференцию Владимира Зеленского. Там заверили, что это будет "большой и подробный разговор", во время которого украинский лидер суммирует достижения и озвучит планы на будущее.

Обратите внимание! Зеленский 20 мая 2020 года отметил первую годовщину своего президентства. Тогда он также собрал журналистов на большую пресс-конференцию, на которой говорили о борьбе с коронавирусом, войне на Донбассе, большом строительстве и других важных темах.