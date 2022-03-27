Нафтали Беннет заверил, что его страна хочет помочь нашей. Об этом он сказал после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По теме Ермак надеется, что Израиль станет одним из гарантов безопасности Украины.

Относительно войны в Украине Израиль решительно стоит на стороне народа Украины. Мы собираем продолжать наши усилия и помогать уменьшить страдания и закончить кровопролитие.

– подчеркнул Беннет.

Глава правительства подчеркнул, что Израиль делает все возможное, когда к нему обращаются с просьбой приложиться к прекращению войны. Страна координирует усилия с США и европейскими партнерами.

Бенет рассказал о современном полевом госпитале, который правительство Израиля направило Украине. По его словам, израильские медики в этом госпитале вылечили уже более 500 раненых украинцев.

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