В Хотине, что на Буковине, люди вышли на акцию протеста. Активисты протестуют против административной реформы, ведь не хотят, чтобы их включали в состав другого района. Однако между протестующими и полицией поднялась драка.

Полиция оттеснила участников перекрытия трассы в Хотине. Об этом сообщает издание Molbuk.

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Активисты перекрыли движение, однако полиция оттеснила их с пешеходного перехода. По словам правоохранителей, они это сделали для того, чтобы пропустить грузовики с горючим.

Оттолкали. Мне повредили руку. Полиции – тьма! Фуры начали ехать, очень страшно. Это ужасно,

– сказала одна из участниц акции протеста.

Из-за акции протеста у Хотина образовалась значительная пробка из грузовиков, протяженностью примерно в 3 километра. Водители-дальнобойщики начали продвигаться к участникам пикета, после чего полицейские окружили людей в кольцо и попытались оттеснить с дороги.

Позже на месте происшествия возникли драки и попытки водителей фур наехать на людей. Впоследствии протестующим и водителям удалось прийти к согласию. Протестующие пропускали фуры каждые полчаса.

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Как пишет телеграмм канал Teza, протестующие пообещали на час прекратить акцию, чтобы дать проехать части дальнобойщиков.

Также местные хотят отправить представителей Хотина в Киев, чтобы встретиться с народными депутатами и задать им ультиматум: или центр района не будут переносить из Хотина, или протесты будут продолжаться.