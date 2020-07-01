У Хотині, що на Буковині, люди вийшли на акцію протесту. Активісти протестують проти адміністративної реформи, адже не хочуть, аби їх включали до складу іншого району. Однак між протестувальниками та поліцією здійнялася бійка.

Поліція відтіснила учасників перекриття траси у Хотині. Про це повідомляє видання Molbuk.

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Активісти перекрили рух, однак поліція відтіснила їх з пішохідного переходу. За словами правоохоронців, вони це зробили для того, щоб пропустити вантажівки із пальним.

Відштовхали. Мені пошкодили руку. Поліції – тьма! Фури почали їхати, дуже страшно. Це жахливо,

– сказала одна з учасниць акції протесту.

Через акцію протесту поблизу Хотина утворився значний затор із вантажівок протяжністю приблизно у 3 кілометри. Водії-далекобійники почали просуватися до учасників пікету, після чого поліцейські оточили людей у кільце та спробували відтіснити з дороги.

Пізніше на місці події виникли бійки та спроби водіїв фур наїхати на людей. Згодом протестувальникам та водіям таки вдалося дійти згоди. Учасники протесту пропускали фури кожні півгодини.

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Як пише телеграм-канал Teza, протестувальники пообіцяли на годину припинити акцію, щоб дати проїхати частині далекобійників.

Також місцеві хочуть відправити представників Хотина у Київ, щоб зустрітись з народними депутатами і поставити їм ультиматум: або центр району не переноситимуть з Хотина, або протести триватимуть.