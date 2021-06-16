Никогда не слышал, чтобы Путин говорил на украинском, – Зеленский

В России распространяют информацию о якобы закрытии в Украине российских школ и запрете разговаривать на этом языке. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ.

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У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку – уважайте украинский,

– сказал глава государства.

Далее Зеленский перешел на русский язык и объяснил, что часто так общается, чтобы показать, что в Украине это не запрещено.

"Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил на украинском языке. Хотя это также не запрещено", – подчеркнул президент.

Зеленский о российских школах в Украине

Он добавил, что для того, чтобы решить вопрос школ, следует уважать друг друга "и тогда все будет хорошо". В Украине можно открывать частные школы на любых языках. Однако государство финансово будет поддерживать только украинские школы.

Хотите русскую школу, то откройте украинскую в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, где много украинцев живет. Это называется уважение,

– пояснил Зеленский.

Обратите внимание! В Раде разработали законопроект, который позволит иностранцам в украинских вузах учиться на любом языке. Некоторые политики считают, что этим документом разрешат обучение на русском языке. В то же время спикер парламента Дмитрий Разуков заверил, что это никак не угрожает государственному языку, ведь законопроект распространяется только на иностранцев.