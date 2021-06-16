Ніколи не чув, щоб Путін говорив українською, – Зеленський

У Росії поширюють інформацію про нібито закриття в Україні російських шкіл та заборону розмовляти цією мовою. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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У мене тут дуже відкрита позиція: якщо хочете поваги до російської мови – поважайте українську,

– сказав глава держави.

Далі Зеленський перейшов на російську мову і пояснив, що часто так спілкується, аби показати, що в Україні це не заборонено.

"Я, до речі, не чув, щоб президент Росії говорив російською мовою. Хоча це також не заборонено", – наголосив президент.

Зеленський про російські школи в Україні

Він додав, що для того, щоб вирішити питання шкіл, слід поважати один одного "і тоді все буде добре". В Україні можна відкривати приватні школи на будь-яких мовах. Однак держава фінансово підтримуватиме лише українські школи.

Хочете російську школу, то відкрийте українську в Москві, Санкт-Петербурзі, Тюмені, де багато українців живе. Це називається повага,

– пояснив Зеленський.

Зверніть увагу! У Раді напрацювали законопроєкт, який дозволить іноземцям в українських вишах навчатися будь-якою мовою. Деякі політики вважають, що цим документом дозволять навчання російською мовою. Водночас спікер парламенту Дмитро Разуков запевнив, що це ніяк не загрожує державній мові, адже законопроєкт поширюється лише на іноземців.