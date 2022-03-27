Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объяснила, почему все так происходит. По ее словам, ситуация в Мариуполе в целом сейчас наиболее критическая, сообщает 24 канал.

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Россияне разрешают выезд людей из города на собственных авто, чтобы такой формой поведения подавить волю украинской власти. Ведь мы договариваемся о гуманитарных коридорах, но эти договоренности не соблюдаются. Они постоянно срываются, людей заставляют идти пешком. Хотят создать фон, на котором власть будет вынуждена реагировать эмоционально,

– пояснила Верещук.

Она заверила, что оккупантам это ничего не даст.

"Мы будем стойкими, мы понимаем их тактику и просим людей беречь себя по возможности и как можно быстрее выбираться. Потому что были данные, что некоторые люди из Мариуполя почему-то не хотели ехать, когда им это предлагали", – сказала она.

Также Верещук напомнила, что 27 марта открыли один гуманитарный коридор в Мариуполь. Сейчас туда направляются 15 автобусов. Людей собирают на Мелитопольском шоссе и везут в Запорожье.

Больше информации можно узнать из брифинга Верещук: смотрите видео