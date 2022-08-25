Об этом во время стрима для 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что в россии прошел совет думы, где они угрожали, что 25 августа примут такие жестокие законы, что весь мир дрогнет.

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"В конце концов, они приняли заявление по поводу Запорожской АЭС, где в очередной раз обвинили Украину в "обстрелах". И еще внесли в секретариат думы проект закона "об объявлении Украины государством-террористом", – отмечает Пионотковский.

россияне постоянно хотят копировать "больших мальчиков", ведь сейчас в Конгрессе США активно обсуждают закон о признании россии страной-террористом,

– добавляет он.

По мнению публициста, в США в ближайшее время все же признают россию страной, которая спонсирует терроризм.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Подробнее о "гениальном решении" кремля

По словам российского нардепа, Украина является террористическим государством, потому что "бомбит Белгород" и угрожает руководителям оккупированных территорий. Не обошлось и без обвинений Украины в убийстве пропагандистки и дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной.