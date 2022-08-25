Про це під час стріму для 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що в росії пройшла рада думи, де вони погрожували, що 25 серпня приймуть такі жорстокі закони, що увесь світ здригнеться.

Читайте також Пропагандистка сімоньян випадково визнала російські терористичні дії

"Зрештою, вони прийняли заяву щодо Запорізької АЕС, де вкотре звинуватили Україну в "обстрілах". І ще внесли в секретаріат думи проект закону "про оголошення України державою-терористкою",

– зазначає Піонтоквський.

росіяни постійно хочуть копіювати "великих хлопчиків", адже зараз у Конгресі США активно обговорюють закон про визнання росії країною-терористкою,

– додає він.

На думку публіциста, у США найближчим часом, все ж визнають росію країною, яка спонсорує тероризм.

Повний стрім із Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Детальніше про "геніальне рішення" кремля

За словами російського нардепа, Україна є терористичною державою, бо "бомбить Бєлгород" та загрожує керівникам окупованих територій.Не минуло й без звинувачень України у вбивстві пропагандистки та дочки ідеолога "руского міра" дар'ї дугіної.