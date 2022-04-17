Такие действия России являются еще одним элементом гибридной войны. Об этом в эфире 24 канала заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

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По его мнению, с одной стороны это действительно элемент гибридной войны. Однако с другой – россияне просто предпринимают абсурдные действия, чтобы иметь преимущество в живой силе.

Россияне пытаются каким-либо образом мобилизовать максимальное количество "пушечного мяса" для того, чтобы иметь хоть какое-то преимущество над Вооруженными Силами Украины,

– отметил Вениславский.

Он пояснил, что россияне хотят привлекать несовершеннолетних в частности для того, чтобы убеждать россиян и украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях, якобы они борются с нацизмом.

Российские власти стремятся вызвать у собственного народа ненависть к украинцам, как подчеркнул нардеп.

Вениславский о массовой мобилизации врагов: смотрите видео