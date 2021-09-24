Иск был к Офису Президента и конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность судьи КСУ.
Важно Офис Президента обжаловал восстановление Тупицкого в КСУ
Третьи лица в этом обращении – президент Владимир Зеленский и Конституционный суд.
Что просят Тупицкий и Касминин
Отстраненные судьи требуют отменить решение комиссии о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ, которых назначает президент. Кроме того, Тупицкий и Касминин просят, чтобы суд обязал конкурсную комиссию отозвать размещенное на сайте президента объявление о конкурсе.
ОАСК будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства, то есть сторонам не будут сообщать.
Что известно о деле Тупицкого
- Тупицкому объявили о подозрении относительно ложных показаний и подкупа свидетеля.
- Следователи утверждают, что это произошло в 2018 году в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова. Свидетеля хотели заставить дать ложные показания по делу Зуевского энергомеханического завода.
- Зеленский в конце 2020 года отстранил Тупицкого с должности главы КСУ.
- В марте 2021 года он вообще отменил указ Януковича о назначении Тупицкого и Касминина.
Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала