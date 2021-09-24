Иск был к Офису Президента и конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность судьи КСУ.

Важно Офис Президента обжаловал восстановление Тупицкого в КСУ

Третьи лица в этом обращении – президент Владимир Зеленский и Конституционный суд.

Что просят Тупицкий и Касминин

Отстраненные судьи требуют отменить решение комиссии о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ, которых назначает президент. Кроме того, Тупицкий и Касминин просят, чтобы суд обязал конкурсную комиссию отозвать размещенное на сайте президента объявление о конкурсе.

ОАСК будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства, то есть сторонам не будут сообщать.

Что известно о деле Тупицкого

Тупицкому объявили о подозрении относительно ложных показаний и подкупа свидетеля.

Следователи утверждают, что это произошло в 2018 году в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова. Свидетеля хотели заставить дать ложные показания по делу Зуевского энергомеханического завода.

Зеленский в конце 2020 года отстранил Тупицкого с должности главы КСУ.

В марте 2021 года он вообще отменил указ Януковича о назначении Тупицкого и Касминина.



Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала