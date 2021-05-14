Первая леди Елена Зеленская призналась, что читает все комментарии украинцев под ее сообщениями в социальных сетях. Жена президента старается не тратить для этого много времени и эмоций.

Зеленская в интервью рассказала, что часто сталкивается с хейтом в сторону своей семьи.

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Технологию используют, я так понимаю, с такой целью – расшатать мою нервную систему, значит – нервную систему президента. Видимо, кто-то считает, что я буду дома рыдать и от этого что-то изменится. Не буду никого разочаровывать – я могу порыдать, но это никак не повлияет на поведение моего мужа,

– рассказала Зеленская.

Первая леди удаляла все соцсети с телефона

Жена президента призналась, что читает все комментарии, чтобы быть в курсе. Некоторые из них такие абсурдные, что она даже смеется. Однако есть и очень много негатива. Из-за этого в январе 2020 года Зеленская удалила все социальные сети со всех гаджетов. Вернулась к ним она через пол года – нужно было что-то прочитать.

"И я поняла, что к этому просто по-другому надо относиться, спокойнее. Для того, чтобы понимать тенденции, о чем сейчас вспоминают, что еще помнят, и какие фейки еще живут, а какие новые. Иногда можно почитать. Но стараюсь делать это на минимуме. То есть не тратить на это много времени и эмоций, потому что это тяжело действительно", – рассказала жена президента.

Зеленская никогда не привыкнет к хейту

Первая леди рассказала, что не привыкла и никогда не привыкнет к тому, что обижают ее детей.

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Я понимаю, я могу вызвать негативные эмоции – это нормально. Меня можно критиковать – это тоже нормально. Критика иногда даже правильная и честная. Но когда задевают детей или родителей, тут я уже никогда не соглашусь с таким поведением. Я считаю это неприличным и неприемлемым,

– подчеркнула жена президента.

Первая леди об упреках "президент-наркоман"

По словам Зеленской, когда ее мужа обзывали наркоманом – было смешно. "Все, кто знают, понимают, что это просто бред". Жена главы государства пояснила, что конкуренты весь предвыборный период искали, за что бы зацепиться и не нашли. Поэтому, мол, начали выдумывать.