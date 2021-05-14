Перша леді Олена Зеленська зізналася, що читає усі коментарі українців під її дописами у соціальних мережах. Дружина президента намагається не витрачати для цього дуже багато часу та емоцій.

Зеленська у інтерв'ю розповіла, що часто стикається з хейтом у сторону своєї сім'ї. Іноді вона помічає навіть цілі продумані технології.

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Технологію використовують, я так розумію, з такою метою – розхитати мою нервову систему означає – нервову систему президента. Мабуть, хтось вважає, що я буду вдома ридати і від цього щось зміниться. Не буду нікого розчаровувати – я можу поридати, але це ніяк не вплине на поведінку мого чоловіка,

– розповіла Зеленська.

Перша леді видаляла усі соцмережі з телефону

Дружина президента зізналася, що читає усі коментарі, аби бути в курсі. Деякі з них такі абсурдні, що вона навіть сміється. Однак є й дуже багато негативу. Через це у січні 2020 року Зеленська видалила всі соціальні мережі з усіх гаджетів. Повернулася до них вона через пів року – потрібно було щось прочитати.

"І я зрозуміла, що до цього просто по-іншому треба ставитися, спокійніше. Задля того, щоб розуміти тенденції, про що зараз згадують, що ще пам'ятають, і які фейки ще живуть, а які нові. Іноді можна почитати. Але намагаюся робити це на мінімумі. Тобто не витрачати на це багато часу і емоцій, тому що це важко дійсно", – розповіла дружина президента.

Зеленська ніколи не звикне до хейту

Перша леді розповіла, що не звикла й ніколи не звикне до того, що ображають її дітей.

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Я розумію, я можу викликати негативні емоції – це нормально. Мене можна критикувати – це також нормально. Критика іноді навіть правильна і чесна. Але коли зачіпають дітей або батьків, тут я вже ніколи не погоджуся з такою поведінкою. Я вважаю це непристойним і неприйнятним,

– наголосила дружина президента.

Перша леді про закиди "президент-наркоман"

За словами Зеленської, коли її чоловіка обзивали наркоманом – було смішно. "Всі, хто знають, розуміють, що це просто маячня". Дружина глави держави пояснила, що конкуренти весь передвиборчий період шукали, за що б захопитися і не знайшли. Тому, мовляв, почали вигадувати.