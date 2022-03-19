Омбудсмен поделилась подробностями встречи с военнопленными вооруженных сил России.

К теме Верещук назвала количество российских пленных, которые есть в Украине

Я увидела 19-летних маленьких мальчишек. Они хотят сладкого. Они хотят покурить. Когда я спрашиваю, почему вы оказались на нашей земле, они растерянно затрудняются ответить, поскольку они шли "куда-то", а по итогу увидели украинский флаг,

– сообщает Денисова.

Также она сообщила, что 23 из 33 российских военнослужащих, которых она увидела сегодня, сами сдались в плен. Все потому, что не видели смысла в начавшейся Путиным войне. Некоторые сложили оружие из-за нежелания быть убитыми под обстрелами.

Денисова добавила, что для пленных Украина оказалась совсем другой, чем о которой им рассказывали на телевидении.

Важно – В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: