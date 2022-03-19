Омбудсменка поділилася подробицями зустрічі із військовополоненими збройних сил Росії.

До теми Верещук назвала кількість російських полонених, які є в Україні

Я побачила 19-річних маленьких хлопчиків. Вони хочуть солодкого. Вони хочуть покурити. Коли я питаю, чому ви опинилися на нашій землі, вони розгублено не можуть відповісти, оскільки вони йшли "кудись", а за підсумком побачили українську прапор,

– повідомляє Денисова.

Також вона повідомила, що 23 із 33 російських військовослужбовців, яких вона побачила сьогодні, самі здалися в полон. Все через те, що не бачили сенсу в розпочатій Путіним війні. Дехто склав зброю через небажання бути вбитими під обстрілами.

Денісова додала, що для полонених Україна виявилась зовсім іншою, аніж про яку їм розповідали на телебаченні.

Важливо – В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: