Завозят преступников из мест наказаний в Николаевскую область. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Россия перемещает большое количество техники с преступниками

"Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупанты осуществляют перевозки преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области", – говорится в сообщении.

На юге враг сосредоточил усилия в направлении Николаев – Вознесенск. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупантов остановили на Николаевском направлении, однако они имели частичный успех на направлении Вознесенска.

ВСУ

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