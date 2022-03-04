Завозять злочинців із місць покарань у Миколаївську область. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

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Росія переміщує велику кількість техніки зі злочинцями

"Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області", – мовиться в повідомленні.

На Півдні ворог зосередив зусилля в напрямку Миколаїв – Вознесенськ. У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупантів зупинили на Миколаївському напрямку, однак вони мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

Яка ситуація на Миколаївщині

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив, що, ймовірно, проросійські бойовики 4 березня спробують атакувати місто.

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що регіон готується до блокади. Він закликав гнати окупантів, аби вони не освоювалися на території.

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