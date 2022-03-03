Мовиться про схему знищення тих окупантів, які заходять на територію Миколаївщини та діляться на маленькі групки. До їх ліквідації українські борці будуть залучати єгерів.

Формуємо загони з мисливськими єгерями, які знають територію. Окупанти переміщуються нашою територією, як мурахи: тикаються-тикаються, а потім знаходять якусь доріжку і їдуть гуськом. Нам незручно бити по них з артилерії, бо розтягнуті і треба витрачати багато снарядів. Вирішили: коли вони десь зупиняться, у купку зіб'ються, тоді ми нападаємо. Буде сафарі,

– заявив Кім.

За його словами, нині місцеві цілий день ганялися за орками. Їх наздогнали, тоді розбили, а потім ще раз добили. Техніку з ворожих колон люди забирають собі на господарства.

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