Водночас він наголосив, що обласний продовжує жити: тут, зокрема, працюють магазини. Про ситуацію станом на 20:00 3 березня Кім розповів під час чергового свого відеозвернення.

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Миколаївщина готується до блокади

За словами Кіма, тутешня влада структурувала гуманітарний штаб. Безпосередньо Кім видав розпорядження щодо керівника та його заступника.

Чому ми це зробили – ми на всяк випадок готуємося до блокади. Зараз нам дуже допомагають, зокрема, і наші іноземні друзі, і Київ, і Офіс Президента. Ми зараз комплектуємо наш необхідний мінімум. До нас вже приїхали перші 2 вагони та 3 фури. Щодо останнього, то 4 березня очікуємо ще на 7 таких вантажівок,

– зауважив голова Миколаївської ОВА.

Він додав, що усе це збиратимуть у визначених місцях. А місто все розподілятиме по об’єктах критичної інфраструктури, по малобезпечних верствах населення. Невдовзі все це мають привести до ладу.

Щодо поточної ситуації в Миколаєві, то тут зараз працюють магазини. Ба більше, влада регіону домовлялася, щоб вони не підіймали ціни.

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Дивіться повне відео звернення Віталія Кіма про ситуацію станом на 20:00 3 березня

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