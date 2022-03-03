Армія окупанта зазнає великих людських втрат, також силами ЗСУ знищено сотні одиниць бойової техніки. В Україні вороги опинилися без підтримки та під шквальним вогнем не лише ЗСУ, а й населення.

До речі Під Миколаєм велика група окупантів здалася у полон: ексклюзивні фото та відео

Окупанти здалися у полон

Випадки здачі окупантів у полон частішають та набувають системного характеру. Відмовляються продовжувати наступ не лише солдати, а й офіцери.

Поблизу Миколаєва ЗСУ при висадці знешкодили російський десант. Частина окупантів здалася у полон одразу. Один з них передзвонив матері, пояснив, де воював та попросив закликати усіх солдатських матерів виходити на протести та вимагати забрати війська окупантів з України.

Незабаром у тому ж районі у полон здалися ще 6 танкістів. Російські матері можуть дізнатися про долю свої полонених синів-окупантів за контактами:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01;

united.centre.ssu@gmail.com.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!