Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім запевняє, що якщо ворог зайде до міста, нам треба бути готовими.

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За його словами, перш за все, мешканцям багатоквартирних будинків потрібно зібратися разом та познайомитись один з одним.

Після чого розподілитися по групах – фізично сильні та активні, люди, які вміють стріляти, можуть допомагати блокпостам.

Є люди, які які вийдуть на блокпости, які вміють стріляти та мають фізичну підготовку або має бойовий досвід. Виберіть собі лідера та розподіліть ролі. Такі люди будуть охороняти периметр чи стежити за ситуацією та доповідати іншим, – сказав Кім.

Ще одна група людей буде досліджувати дахи, щоб зрозуміти місця, звідки потенційно можна кидати запальні суміші у окупантів.

Також необхідні медики, які в разі чого нададуть допомогу, та волонтери, щоб забрати гуманітарну допомогу.

"Ми добре знаємо свої двори та місцевість, тому необхідно це використати. Завдання на сьогодні – розподілити ролі та функціонал кожного", – додав голова області.



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