Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уверяет, что если враг зайдет в город, нам нужно быть готовыми.

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По его словам, прежде всего жителям многоквартирных домов нужно собраться вместе и познакомиться друг с другом.

После чего распределиться по группам – физически сильные и активные, умеющие стрелять люди могут помогать блокпостам.

Есть люди, которые выйдут на блокпосты, умеют стрелять и имеют физическую подготовку или имеют боевой опыт. Выберите лидера и распределите роли. Такие люди будут охранять периметр или следить за ситуацией и докладывать другим,

– сказал Ким.

Еще одна группа людей будет исследовать крыши, чтобы понять места, откуда потенциально можно бросать зажигательные смеси в кафиров.

Также необходимы медики, которые в случае чего окажут помощь и волонтеры, чтобы забрать гуманитарную помощь.

"Мы хорошо знаем свои дворы и местность, поэтому необходимо это использовать. Задача сегодня – распределить роли и функционал каждого", – добавил глава области.

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