Враг хочет закрепиться на окраинах Николаева

Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. По его словам, российские оккупанты собирают силы и подступают к городу.

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Ким сообщил, что задача врага – закрепиться на окраинах Николаева. Он добавил, что у россиян пока нет задачи прорваться в город.

Оккупант "хочет брать" в блокаду Николаев.

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