Враг хочет закрепиться на окраинах Николаева
Об этом заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. По его словам, российские оккупанты собирают силы и подступают к городу.
Это важно Оккупанты расстреляли микроавтобус, в котором ехали на смену воспитательницы детдома
Ким сообщил, что задача врага – закрепиться на окраинах Николаева. Он добавил, что у россиян пока нет задачи прорваться в город.
Оккупант "хочет брать" в блокаду Николаев.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!