О трагедии рассказала Анна Замазеева – глава Николаевского облсовета. По предварительным данным, погибли 3 воспитательниц. Кроме того, известно о по меньшей мере 2 пострадавших.

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Раненые воспитательницы добраться до позиций украинских военных. Там им оказали необходимую помощь.

Только вдумайтесь, даже маркировка Красного Креста не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое,

– подчеркнула Замазеева.

Она также выразила соболезнования родным погибших. Замазеева подчеркнула: путинские орки говорят, что приехали воевать на Украину с "нацистами".

"Мой совет: хотите побороть нацизм – стреляйте себе прямо в голову. Это единственный путь достичь вашей цели, потому что именно вы и являетесь нацистами на украинской земле, – заявила председатель облсовета.