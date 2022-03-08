Про трагедію розповіла Ганна Замазєєва – голова Миколаївської облради. За попередніми даними, загинули 3 виховательок. Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждалих.
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Поранені виховательки дістатися до позицій українських військових. Там їм надали необхідну допомогу.
Тільки вдумайтесь, навіть маркування Червоного Хреста не зупинило військо антихриста, бо в їхніх пустих головах відсутнє будь-що людське,
– наголосила Замазєєва.
Вона також висловила співчуття рідним загиблих. Замазєєва зауважила: путінські орки кажуть, що приїхали воювати в Україну з "нацистами".
"Моя порада: хочете побороти нацизм – стріляйте собі прямо в голову. Це єдиний шлях досягти вашої мети, бо саме ви і є нацистами на українській землі, – заявила голова облради.
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