Про це повідомив речник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу 8 березня.

До теми Темпи просування ворога суттєво уповільнилися, – Арестович

За його словами, Збройні Сили України мужньо утримують противника на цих напрямках.

Ворог намагається просуватися у напрямках% Київ, Чернігів, Миколаїв, Суми, Запоріжжя, Харків, але зазнає втрат і зворотні удари від артилерійських військ та авіації України,

– пояснив Арестович.

Радник глави ОП також наголосив, що у мережі поширюють інформацію про те, що ворог захопив Ізюм на Харківщині. Однак це не є правдою.

Росія вже 13 добу веде підлу та криваву війну проти мирного народу України, який згуртувався, щоб захистити рідну землю. Президент Володимир Зеленський переконаний, що українці готові протистояти росіянам усе життя.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!