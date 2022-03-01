Роскомнадзор направил предупреждение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии по статье "Вторжение России в Украину 2022".
Внимание Для судов агрессора закрываются мировые порты: какие страны уже наложили запреты
Роскомнадзор направил сообщение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии по статье "Вторжение России в Украину (2022)",
– говорится в сообщении.
Скриншот обращения Генпрокуратуры РФ / Фото твиттер русскоязычной версии сайт
Отметим, в настоящее время статья доступна на сайте.
Статья Википедии о войне России с Украиной / Скриншот 24 канала
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!