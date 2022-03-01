Роскомнадзор направил предупреждение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии по статье "Вторжение России в Украину 2022".

Внимание Для судов агрессора закрываются мировые порты: какие страны уже наложили запреты

Роскомнадзор направил сообщение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии по статье "Вторжение России в Украину (2022)",

– говорится в сообщении.



Скриншот обращения Генпрокуратуры РФ / Фото твиттер русскоязычной версии сайт

Отметим, в настоящее время статья доступна на сайте.



Статья Википедии о войне России с Украиной / Скриншот 24 канала

Обратите внимание! Россия пренебрегает международным правом и совершает призыв жителей оккупированного Крыма на срочную службу в русскую армию. Такие действия нарушают нормы Женевской конвенции. Вероятно, именно этой теме и были посвящены материалы.