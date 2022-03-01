Роскомнадзор направил предупреждение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии по статье "Вторжение России в Украину 2022".

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Роскомнадзор направил сообщение от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии по статье "Вторжение России в Украину (2022)",
– говорится в сообщении.


Скриншот обращения Генпрокуратуры РФ / Фото твиттер русскоязычной версии сайт

Отметим, в настоящее время статья доступна на сайте.


Статья Википедии о войне России с Украиной / Скриншот 24 канала

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