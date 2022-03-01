Роскомнагляд пригрозив Вікіпедії блокуванням через статтю Вторгнення Росії в Україну 2022 1 березня.
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Роскомнагляд надіслав повідомлення від Генпрокуратури із загрозою блокування Вікіпедії за статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)",
– йдеться в повідомленні.
Скриншот звернення Генпрокуратури РФ / Фото твіттер російськомовної версії сайт
Зазначимо, наразі стаття доступна на сайті.
Стаття Вікіпедії про війну Росії з Україною / Скриншот 24 каналу
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