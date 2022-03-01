Саме завдяки санкціям по судноплавству можна вдарити по імпортних і експортних можливостях окупанта. А відтак – по валютному виторгу. Це ще один удар по економіці Росії.

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"Уже зараз для суден агресора починають закривати порти. Зокрема, відповідне рішення, для суден Росії, а також всіх, хто пов’язані з нею, вже прийняла Великобританія. Очікуємо, що вже найближчим часом до неї приєднаються всі наші західні партнери", – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У портах Бельгії не обробляють вантажі для РФ. Бельгійські порти не пускають усі вантажі, призначені для країни-агресора. Вантажі затримують докери у бельгійських портах.

Данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в Росію та з неї. Саме Maersk управляє маршрутами контейнерних перевезень до Санкт-Петербурга і Калінінграда на Балтійському морі, Новоросійська на Чорному морі, а також до Владивостока та Східного на східному узбережжі РФ.

Туреччина поки закрила Босфор і Дарданелли для військових кораблів.

"Паралельно ми працюємо над блокування залізниці, судноплавства та автотранспортної системи окупанта по всьому світу", – підсумував Кубраков.

Окрім того, влада Канади оголосила, що збирається заборонити російським судам, у тому числі рибальським, заходити в канадські порти та внутрішні води.

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