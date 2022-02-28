Про це заявив у понеділок глава МЗС королівства Хосе Мануель Альбарес. Він сподівається, що найближчим часом вдасться досягнути рішення щодо цього.

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Окрім закритого неба, для Росії можуть закрити порти

Вчора я сам від імені Іспанії запропонував, і було багато країн, які мене підтримали, і я сподіваюся, що найближчими днями буде вжито цей захід, щоб крім закриття неба Європи для російських рейсів закрити порти Європи,

– сказав міністр.

Глава МЗС Іспанії вважає, що конфлікт навколо України може виявитись тривалим. Також він наголосив, що влада Іспанії змінила правила для своїх підданих, які перебувають на російській території.



Тим, хто хоче покинути Росію, радять зробити це якомога швидше. Несуттєві поїздки до держави-агресорки взагалі варто відкласти.

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