Об этом заявил в понедельник глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. Он надеется, что в ближайшее время удастся достичь решения по этому поводу.

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Кроме закрытого неба, для России могут закрыть порты

Вчера я сам от имени Испании предложил, и было много стран, которые меня поддержали, и я надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера, чтобы помимо закрытия неба Европы для российских рейсов закрыть порты Европы,

– сказал министр.

Глава МИД Испании считает, что конфликт вокруг Украины может оказаться продолжительным. Также он подчеркнул, что власти Испании изменили правила для своих подданных, находящихся на российской территории.

Тем, кто хочет покинуть Россию, советуют сделать это как можно скорее. Несущественные поездки в государство-агрессор вообще следует отложить.

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