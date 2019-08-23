Хотят ли страны Запада остановить Россию: объяснения экс-министра иностранных дел

Агрессивная политика России в отношении Украины была неизменной фактически с момента распада Советского Союза. Финал был достаточно предсказуем – война.

Запад в течение многих лет жил в такой парадигме: "Все хорошо, нас ничего особенно не волнует. Есть какие-то проблемы, но они не настолько важны, чтобы о них волноваться". Об этом сообщил министр иностранных дел 2007-2009 годов Владимир Огрызко в программе "Независимость. Как это было".

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Бывший министр иностранных дел заявил, что в 2008 году Запад "проглотил" агрессию России против Грузии. Страна-агрессор восприняла это как приглашение к тому, чтобы делать свою преступную политику дальше. Как результат, в 2014 году получили агрессию против Украины.

Была ли реакция Запада адекватной? Частично да, частично нет. Да, потому что на Западе в этот раз решили, что "такого мы Путину больше не подарим". И уже пять лет режим санкций больше или меньше, но остается. Это четкий сигнал Путину, что "мы такую политику не принимаем". Его выгнали из G8, устраивали обструкцию на G20, однако последний раз она перешла в контакты и разговоры,

– пояснил Владимир Огрызко.



Владимир Огрызко

"Но это тот максимум, который можно ожидать от Запада? Нет. Если бы Запад хотел поставить Россию на место, то и экономическими санкциями это можно сделать за несколько месяцев. К сожалению, этого Запад делать не хочет, ссылаясь формально, что "мы жмем, предпринимаем дипломатические меры". А если расшифровывать и говорить откровенно, то все из-за того, что западный бизнес фактически запретил своим политикам делать шаги, которые этому бизнесу мешают и сдерживают", – добавил Владимир Огрызко.