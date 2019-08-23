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      Чи хочуть країни Заходу зупинити Росію: пояснення екс-міністра закордонних справ

      359 Читать новость на русском
      Західні країни
      Західні країни / mediaonetv.in

      Агресивна політика Росії стосовно України була незмінною фактично з моменту розпаду Радянського Союзу. Фінал був достатньо передбачуваний – війна.

      Захід протягом багатьох років жив в такій парадигмі: "Все добре, нас нічого особливо не хвилює. Є якісь проблеми, але вони не настільки важливі, щоб через них хвилюватися". Про це повідомив міністр закордонних справ 2007-2009 років Володимир Огризко у програмі "Незалежність. Як це було".

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      Колишній міністр закордонних справ заявив, що у 2008 році Захід "проковтнув" агресію Росії проти Грузії. Країна-агресор сприйняла це, як запрошення до того, щоб робити свою злочинну політику далі. Як результат, у 2014 році отримали агресію проти України.

      Чи була реакція Заходу адекватною? Частково так, частково ні. Так, тому що на Заході цього разу вирішили, що "такого ми Путіну більше не подаруємо". Й вже п’ять років режим санкцій більше чи менше, але залишається. Це чіткий сигнал Путіну, що "ми таку політику не приймаємо". Його вигнали з G8, влаштовували обструкції на G20, проте останній раз вона перейшла в контакти та розмови,
      – пояснив Володимир Огризко. 

      Володимир Огризко
      Володимир Огризко

      "Але чи це той максимум, який можна очікувати від Заходу? Ні. Якби Захід хотів поставити Росію на місце, то й економічними санкціями це можна зробити за кілька місяців. На жаль, цього Захід робити не хоче, посилаючись формально, що "ми тиснемо, вживаємо дипломатичні заходи". А якщо розшифровувати та говорити відверто, то все через те, що Західний бізнес фактично заборонив своїм політикам робити кроки, які цьому бізнесу заважають та стримують", – додав  Володимир Огризко.

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      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Бізнес Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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