Чи хочуть країни Заходу зупинити Росію: пояснення екс-міністра закордонних справ

Агресивна політика Росії стосовно України була незмінною фактично з моменту розпаду Радянського Союзу. Фінал був достатньо передбачуваний – війна.

Захід протягом багатьох років жив в такій парадигмі: "Все добре, нас нічого особливо не хвилює. Є якісь проблеми, але вони не настільки важливі, щоб через них хвилюватися". Про це повідомив міністр закордонних справ 2007-2009 років Володимир Огризко у програмі "Незалежність. Як це було".

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Колишній міністр закордонних справ заявив, що у 2008 році Захід "проковтнув" агресію Росії проти Грузії. Країна-агресор сприйняла це, як запрошення до того, щоб робити свою злочинну політику далі. Як результат, у 2014 році отримали агресію проти України.

Чи була реакція Заходу адекватною? Частково так, частково ні. Так, тому що на Заході цього разу вирішили, що "такого ми Путіну більше не подаруємо". Й вже п’ять років режим санкцій більше чи менше, але залишається. Це чіткий сигнал Путіну, що "ми таку політику не приймаємо". Його вигнали з G8, влаштовували обструкції на G20, проте останній раз вона перейшла в контакти та розмови,

– пояснив Володимир Огризко.



Володимир Огризко

"Але чи це той максимум, який можна очікувати від Заходу? Ні. Якби Захід хотів поставити Росію на місце, то й економічними санкціями це можна зробити за кілька місяців. На жаль, цього Захід робити не хоче, посилаючись формально, що "ми тиснемо, вживаємо дипломатичні заходи". А якщо розшифровувати та говорити відверто, то все через те, що Західний бізнес фактично заборонив своїм політикам робити кроки, які цьому бізнесу заважають та стримують", – додав Володимир Огризко.