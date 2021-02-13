Хозяева выбросили, а он ждет: белорусский Хатико бродит 9 год под Витебском – фото
Под Витебском белорусский Хатико уже 9 год ждет хозяина. Местные жители рассказали, что когда-то владельцы песика выбросили его из машины и уехали.
Источник:Belsat
Собаку можно часто заметить у дороги вблизи Докшиц в Витебской области.
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История пса
Местный житель Богдан Тадевушевич рассказал, что собака бродит здесь с 2012 года. Мужчина отметил, что постоянно приносит еду и оставляет у дороги. Песик уже знает машину Тадевушевича и бежит за ней.
Люди заметили, что с тех пор, как хозяева выбросили песика, он здесь хозяйничает.
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