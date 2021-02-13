Под Витебском белорусский Хатико уже 9 год ждет хозяина. Местные жители рассказали, что когда-то владельцы песика выбросили его из машины и уехали.

Собаку можно часто заметить у дороги вблизи Докшиц в Витебской области.

Кстати Украинские военные снялись в фотосессии с бездомными животными: трогательные кадры

История пса

Местный житель Богдан Тадевушевич рассказал, что собака бродит здесь с 2012 года. Мужчина отметил, что постоянно приносит еду и оставляет у дороги. Песик уже знает машину Тадевушевича и бежит за ней.

Люди заметили, что с тех пор, как хозяева выбросили песика, он здесь хозяйничает.

Случаи жестокого обращения с животными: последние новости

В Одесской области убили собаку. Женщина, которую заподозрили в этом, сфотографировала мертвое животное и сбросила фотографии в чат села в вайбере.

В Самборе мужчина 10 февраля расстрелял в собаку из пневматической винтовки. К счастью, песик выжил, а обидчика вскоре накажут.

Полезно Тренды в воспитании собак 2021: что изменится для животных и их владельцев