Під Вітебськом білоруський Хатіко уже 9 рік чекає господаря. Місцеві жителі розповіли, що колись власники песика викинули його з машини та поїхали.

Собаку можна часто помітити біля дороги поблизу Докшиць у Вітебській області.

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Історія песика

Місцевий житель Богдан Тадевушевич розповів, що собака блукає тут з 2012 року. Чоловік зауважив, що постійно приносить їжу та залишає біля дороги. Песик вже знає машину Тадевушевича і біжить за нею.

Люди зауважили, що з того часу, як господарі викинули песика, він тут господарює.

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