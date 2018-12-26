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      HR департамент "Укрлендфарминг" признали одним из самых профессиональных на рынке

      12 Читати новину українською
      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      Редакция издания БИЗНЕС определила лучшие HR-команды украинских компаний - "управленцев талантами, которые работают для будущего, уверенно используют ресурсы, идеи и переосмысливают традиционную модель HR". Укрлендфарминг (Ukrlandfar

      "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Бахматюка вошел в рейтинг компаний, чьи HR-команды являются профессиональными и самыми инновационными на рынке Украины.

      В номинации "Лучшая HR-команда" жюри определило самые профессиональные команды на рынке HR. В Топ-10 вошли компании Microsoft, Procter & Gamble, "Лантманнен АХА", Vodafone, Ukrlandfarming, "METРO Кэш энд Керри Украина", "Мироновский хлебопродукт", ДТЭК, Luxoft и SoftServe. Группа компаний Укрлендфарминг отмечена как один из самых привлекательных работодателей, который в сложных условиях массовой трудовой миграции привлек к работе на своих предприятиях около 30 тыс. работников благодаря продуманной системе мотивации, готовит будущих специалистов еще с детских садов и активно сотрудничает с профильными "вузами".

      "Укрлендфарминг" применяет стратегию на опережение – мы активно работаем с нашим будущим, начиная с садиков и продолжая школами, колледжами и вузов. Наша цель – показать, что жизнь в селах может быть комфортной, интересной и насыщенной технологиями, мы делаем агросферу привлекательной с детства. Мы верим, что агроотрасль – одна из самых привлекательных для работы молодежи. И благодаря нашим программам, взаимодействия с учебными заведениями и талантами, системе мотивации мы сможем привлечь в компанию более 2 тыс. новых сотрудников в следующем году", – отмечает Наталья Романенко, директор по управлению персоналом агрохолдинга. Существующих сотрудников компания удерживает не только достойными зарплатами, но и нематериальным мотивацией: отмечает вклад работников в развитие бизнеса, предоставляет возможности для карьерного роста и стимулирует развитие лидерских навыков у руководителей благодаря прогрессивной системе обучения персонала.

      На предприятиях группы компаний Укрлендфарминг работают более 30 тыс. человек в 600 населенных пунктах страны. Один из крупнейших работодателей Украины, "Укрлендфарминг" также отмечен экспертами изданий "Власть денег" и "Фокус" как один из лучших работодателей года в аграрной отрасли и как одна из самых привлекательных для трудоустройства компаний Украины по результатам читательского голосования редакции издания БИЗНЕС.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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